Ombudsman: Toch een briefadres

Gelukkig kan hij af en toe logeren bij zijn zus en haar gezin. Maar hij wil ze ook niet al te lang lastigvallen. Ook heeft hij vrienden bij wie hij soms op de bank mag slapen. Een ideale situatie is het niet maar Pieter is blij dat hij niet naar de daklozenopvang hoeft.

Post

Dan is het tijd om zijn rijbewijs te verlengen. Pieter is verbaasd als hij van de medewerker van de gemeente hoort dat hij uitgeschreven is uit de Basisregistratie Personen (BRP). Door zijn problemen en het rondzwerven, is het hem niet gelukt zijn post op te halen en ook bij te houden. Zijn rijbewijs kan hij nu niet verlengen omdat hij niet meer in de gemeente staat ingeschreven. Dat heeft ook grote gevolgen voor zijn werk als chauffeur. Hiervoor heeft hij natuurlijk wel een geldig rijbewijs nodig. Inschrijven op een ander woonadres zoals dat van een vriend kan helaas niet. Die zou dan namelijk weer problemen krijgen met zijn recht op een uitkering. De problemen stapelen zich op voor Pieter.

Naast Pieter zijn er meer mensen met dit probleem. Doordat zij geen vaste verblijfplaats hebben, kunnen ze zich niet laten inschrijven in de BRP en lopen daardoor tegen meerdere problemen aan. We hebben hier al vaak aandacht aan besteed in deze column. Ook hebben we onderzoek gedaan naar deze problemen. We vragen gemeenten en de rijksoverheid al jaren of zij op een creatieve manier willen kijken naar wat mensen als Pieter op weg kan helpen.

Verplicht

Nu is er goed nieuws voor Pieter en al die anderen. Per 1 januari 2022 wordt namelijk de wet gewijzigd. Een gemeente is dan verplicht om iemand die volgens de wet in die gemeente verblijft in te schrijven in de BRP en een briefadres te geven. Uiteraard zijn we hier blij mee. De problemen kunnen hierdoor actief aangepakt worden.

Hulp

Op die manier kunnen mensen als Pieter, ondanks het gebrek aan woonruimte, in ieder geval blijven deelnemen aan de maatschappij en niet nog verder in de problemen komen. Ondertussen gaat het beter met Pieter. Hij vond uiteindelijk met hulp van zijn gemeente een nieuwe woonruimte en staat weer netjes ingeschreven in de BRP.

* Niet de echte naam

