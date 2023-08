’Politici zoals Omtzigt hard nodig’

Bekijk ook: Koppige Omtzigt gaat strijd aan met zittende macht én zichzelf

Geen met alle winden meedraaiende Rutte meer, die er alleen op uit was om zijn eigen positie te consolideren, of Timmermans die zijn grenzen ver overschreed met zijn idiote Green Deal en die denkt met zijn opgeblazen standpunten even Nederlands premier te gaan worden. We zitten niet te wachten op dat soort politici, die beiden allesbehalve ons land gediend hebben.

We willen weer volksvertegenwoordigers die het goed met ons voor hebben, zoals de recht door zee politica Caroline van der Plas en de integere Pieter Omtzigt. Met dat soort mensen aan de touwtjes komt het misschien ooit nog eens goed met Nederland.

Bert Osendarp, Irechek