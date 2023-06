’Stel tuchtcollege in voor rechters’

Als een arts een (dodelijke) fout maakt, kan hij door het Medisch Tuchtcollege veroordeeld worden. Terecht.

Maar als een rechter een fout maakt waardoor een onschuldige sterft? Nu blijkt uit de krant (Tel. 20/06) dat de doodsteker van de mevrouw in de Albert Heijn in Den Haag een beruchte ex-tbs’er is; na de zoveelste moord zou het OM observatie in het Pieter Baan Centrum hebben gevorderd, maar de rechtbank wees dat af.

Mijns inziens een ernstige fout van de rechterlijke macht en de betreffende rechter is door dit afwijzen indirect schuldig aan de dood van de vermoorde mevrouw. En dit is niet de eerste keer dat zoiets gebeurt.

Hierbij zou ik een pleidooi willen houden voor de instelling van een Rechterlijk Tuchtcollege, waarin fouten gemaakt door rechters kunnen worden beoordeeld en zo nodig bestraft. Rechters horen niet boven het volk verheven te zijn.

Cees Dekker, gepensioneerd huisarts, Emmeloord