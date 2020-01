Ombudsman: Waar zijn mijn sleutels gebleven?

De wijkagent kent Jerik ook. Hij belt Elisa een aantal keer over hem. Ze bespreken hun zorgen om Jerik en het gedrag richting zijn moeder.

Onderduiken

Op een gegeven moment slaat en bedreigt Jerik zijn moeder weer. Het is niet meer veilig voor haar. In overleg met de wijkagent, besluit Elisa onder te duiken bij een opvang. Ze laat haar huissleutels voor de politie achter bij een vriendin. Dan kan de politie makkelijk haar huis binnen als er iets is met Jerik.

En dat gebeurt. De politie gaat Elisa’s huis binnen en arresteert Jerik.

Als Elisa weer thuis komt, ziet ze dat de voordeur kapot is. Ze vraagt bij de politie hoe dat kan. Hadden ze niet haar sleutels opgehaald? En trouwens, waar zijn die? Niet meer bij haar vriendin in ieder geval.

Nieuw slot

De politie heeft geen antwoord en Elisa is €250,- kwijt voor een nieuw slot. Ze klaagt over de situatie bij de politie en wil dat zij het slot betalen. De politie kan de sleutels niet vinden. En twijfelt of ze überhaupt in het bezit van de politie geweest zijn. De politie wil €50,- euro betalen aan het slot.

Elisa laat het daar niet bij en belt ons. Medewerker Ina duikt in haar zaak. Ze vraagt de politie en wijkagent precies hoe het zit. De wijkagent vertelt dat hij in de buurt was tijdens Jeriks arrestatie. De politie had de sleutels inderdaad opgehaald, maar ze pasten niet. Daarom braken ze de deur open.

En dan, terwijl Ina nog bezig is met het uitzoeken van de situatie… duiken de sleutels ineens toch op bij de politie. Ze lagen ergens in een la en Elisa krijgt ze terug. Daarop spreken wij de politie aan. Die had de sleutels dus wel. Maar had dat niet goed vastgelegd en is ze ook nog eens kwijtgeraakt.

Nonchalant

Dat de sleutels zomaar weer opduiken, is geen verdienste. Het toont eerder dat hier flink nonchalant en slordig omgegaan is met iemands eigendom! We zeggen de politie met klem voortaan goed vast te leggen waar ze spullen laat als ze die meeneemt. En Elisa te bellen over het vergoeden van de kosten voor het slot!

* Gefingeerde namen