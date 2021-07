’Opvang in cel voor asieltuig’

Naar haar zeggen hebben we een sympathiek asielsysteem in Nederland waar mensen opvang, geld en andere voorzieningen krijgen. Ooit weleens gedacht dat daar de kern van het probleem ligt. We moeten in navolging van het Verenigd Koninkrijk kansloze asielzoekers gaan opsluiten in gevangenissen teneinde uitzetting te bespoedigen. Dat mag niet van de EU, maar wat dit asieltuig in onze samenleving aanricht qua criminaliteit mag ook niet en wij moeten daarmee dealen. Landen van herkomst financieel onder druk zetten en daardoor dwingen dit gajes terug te nemen en verblijf hier uiterst onaantrekkelijk maken door detentie. Dat helpt, de rest is dweilen met de kraan open.

Jan Pronk, Beverwijk