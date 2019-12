’Commercie verziekt zorg’

Nu blijkt uit verhalen van voormalige medewerkers, dat de situatie nog erger was dan tot nu toe bekend. Dit alles is het gevolg van de commercie, die in onze gezondheidszorg is binnengeslopen. Niet alleen de zorgverzekeringen bepalen de regels, maar ook vastgoedbeheerders maken de dienst uit. Nu het Slotervaartziekenhuis is verkocht, proberen de twee partijen, die het faillissement nota bene mede hebben veroorzaakt, het ziekenhuis weer te huren om er een zorgcentrum van te maken. Ik zou bijna zeggen: Hoe durf je?

Joke van Leeuwen, Amersfoort