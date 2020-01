Brief 2 ’Onzalig drugsplan D66’

Het voorstel houdt in dat er pragmatisch met het drugsprobleem moet worden omgegaan door onder meer regulering van de drugsmarkt, gepaard gaande met voorlichting en hulpverlening. De drugproblematiek in Nederland en alle daarmee verbonden criminele activiteiten en (dodelijke) slachtoffers is totaal ongevoelig voor welke pragmatiek dan ook.

Hebben de bedenkers van dit onzalige drugsplan bij D66 wel enig benul wat er zich allemaal afspeelt in het al minstens 50 jaar durende drugsprobleem waar ons land mee te kampen heeft? Kennelijk niet.

Houdt het plan ook in dat in het vervolg via de haven van Rotterdam de helft van de hoeveelheid binnengesmokkelde drugs mag worden ingevoerd, om maar een mogelijk ridicuul voorbeeld op basis van een dergelijk pragmatisch D66-drugsplan te schetsen.

Otto C. Tempelaars, Heemstede

