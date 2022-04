’Vliegveld Lelystad openstellen’

De reiswereld eist ondertussen dat onze nationale luchthaven zijn zaakjes voor de zomer op orde heeft. Schiphol kampt met personeelstekorten, met name ook bij de bagage-afhandeling. Het was woensdag de vijfde dag op een rij chaos met ellenlange wachtrijen.

Ik begrijp niet waarom het vliegveld Lelystad dan niet in gebruik wordt genomen? Ongelofelijk dat een prachtig nieuw vliegveld, waar miljoenen euro’s in is geïnvesteerd, er thans werkloos bij ligt.

Vliegveld Lelystad zou Schiphol enorm zou kunnen ontlasten, met name op het gebied van vakantievluchten. Het vliegveld is ook ooit uitgebreid met het oog op het overnemen van vakantievluchten van Schiphol.

En zo ver is het ook weer niet van Schiphol. Ik durf te wedden dat er geen enkel ander land in de hele wereld is die zoiets zou laten gebeuren. Die gekkigheid kan alleen maar in Nederland.

Schiphol moet meer een internationale hub zijn voor intercontinentale vluchten.

Peter van der Werff