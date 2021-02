’Truc met dekkingsgraad fondsen’

Via de media vernemen de gepensioneerden dat de dekkingsgraad van diverse (grote) pensioenfondsen sedert december 2020 weer is gedaald. Vervolgens zal tot aan het einde van het jaar stelselmatig soortgelijke informatie worden verstrekt met daarbij de opmerking dat het niet denkbeeldig is, dat in het komend jaar kortingen zullen moeten worden doorgevoerd. Echter, vlak voor het einde van het jaar komt de melding dat de kortingen gelukkig niet hoeven te worden toegepast, omdat dat de pensioenfondsen net boven de vereiste dekkingsgraad zitten. Daarbij wordt dan wel aangegeven dat indexeren niet mogelijk is en dat de gepensioneerden zich mogen verheugen op het feit dat hun pensioen niet wordt gekort. Deze truc wordt al jaren toegepast en met succes want noch betrokkenen noch hun belangenbehartigers verzetten zich tegen deze manier van handelen.

Peter van Leeuwen, Tilburg