Brief 1 ’Economie lijdt onder krimp Schiphol’

Laten we wel vaststellen dat Schiphol er al eerder was dan veel bewoners die daar nu hinder van ondervinden. Zij zijn er zelf komen wonen. Ook de stadbesturen met hun belangen hebben de uitbreiding van woningbouw toegestaan terwijl ze hadden kunnen weten dat Schiphol geluidhinder oplevert. Wanneer gaat de rechter in de geluidszones woningbouw verbieden? Nederland is nog groot genoeg om elders woningbouw te plegen.

B. de Vries, Almere

Stem op deze brief

Of op één van de andere brieven: