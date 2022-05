Uitslag stelling: ’Songfestival is te politiek’

Een respondent: „Het gaat er meer om hoe je eruit ziet: bloot of hysterisch. Er is echt geen aandacht meer voor zangtalent.” Iemand anders meldt: „Onze act is veel te ingetogen om een winnaar te zijn.” Een deelnemer vindt dat de stemming veel te optimistisch is: „Het is ieder jaar weer hetzelfde ritueel. De bookmakers denken dat we hoog gaan scoren en het eindigt in een deceptie.” Iemand vergelijkt S10 met Duncan Lawrence en laat weten: „S10 heeft niet de wauw-factor zoals Duncan destijds.”

Ook vindt maar een klein deel van de stemmers het liedje De Diepte van S10 een goed nummer. Toch denken de meeste stemmers niet dat zij in het nadeel is omdat ze in het Nederlands zingt. Maar: „Nederlands klinkt nou eenmaal gewoon niet zo mooi als Engels, Italiaans of Frans”, zo vindt een deelnemer. Een andere stemmer vindt juist van niet: „Het klinkt heel leuk, ongeacht in welke taal je het zingt. Maar het gaat niet meer om de muziek. Degene die een statement maakt over vrouwen-, homo-, transgender of andere rechten gaat winnen.”

Volgens de helft van de bookmakers gaat Oekraïne het liedjesfestival winnen. Als tweede kanshebber noemen de meeste stemmers Zweden, op de hielen gezeten door het Verenigd Koninkrijk. Een reactie: „Als Oekraïne gaat winnen, dan gaat het echt helemaal niet meer over wie het beste lied heeft. Dan kun je er net zo goed mee stoppen.” Een andere stemmer stelt: „Door Rusland uit te sluiten, heeft het festival een politieke lading gekregen. Daardoor gaat het helemaal niet meer over de muziek.”

Bijna alle respondenten denken dat de oorlog invloed gaat hebben op de puntentelling. Niet alleen denken ze dat Oekraïne de meeste punten gaat krijgen, ook geloven ze dat andere landen dan gebruikelijk elkaar punten gunnen. Een stemmer meent: „Oekraïne kan ook verliezen, omdat buurlanden er juist niet op gaan stemmen uit angst voor Poetin.”

De meeste respondenten zijn niet te spreken over het Nederlandse commentaar door Cornald Maas en Jan Smit bij de uitzending van de halve finales. Een respondent refereert aan de ziekte van Jan Smit en merkt op: „Zo te horen is Jan nog niet helemaal in vorm.” Anderen vinden dat de Nederlandse presentatoren te veel praten. Een stemmer: „De commentatoren vertellen ons wat we wel en niet goed moeten vinden. Dat hoeft echt niet, we hebben zelf ook heus wel smaak.” Een respondent suggereert Smit en Maas eens te laten vervangen door ‘mensen met echt verstand van muziek’ en adviseert Ilse Delange en Anouk als commentatoren. Iemand anders adviseert dan ook naar het festival te kijken op de Belg: „Veel leuker en grappiger.”

Door de stemmers zijn de halve finales redelijk goed bekeken. Bijna een derde van de respondenten geeft aan een of beide halve finales te hebben bekeken. „Nu ik de halve finales heb gezien, weet ik niet of ik nog naar de finales ga kijken. Het komt allemaal heel gekunsteld over, de spontaniteit is compleet weg.”

Een deelnemer gaat zeker niet kijken: ,,Het is allemaal bagger, maar wel heel dure bagger, de als de EU.”