’Rol Amnesty inzake Qatar stelt teleur’

Hierin verschuilt de heer Bosgraaf zich achter algemeenheden en afschuiftechnieken. Eerst wordt een alarmerende situatie geschetst van de arbeidsomstandigheden in Qatar maar vervolgens wordt actie hierop doorgeschoven naar niet nader genoemde ’landen’ en de FIFA zelf.

De rol van Amnesty in deze is volkomen onduidelijk. Ik ben van Amnesty gewend dat ze (terecht) reageren op misstanden van veel geringere omvang en nu zien ze geen actieve rol in een situatie waarbij maar liefst 6500 arbeidsmigranten (en buiten de WK nog veel meer) zijn omgekomen. Boycotten gaat Amnesty te ver want de toewijzing door FIFA is niet meer terug te draaien, terwijl bekend is dat deze met corruptie gepaard is gegaan.

Met het verdere betoog dat Amnesty bereid is om voorlichting te geven aan spelers plaatst Amnesty zich volledig aan de zijlijn. Deze houding is uitermate teleurstellend want juist als internationaal opererende organisatie zou Amnesty een belangrijke stem kunnen hebben.

Aad van Diepen, Laren