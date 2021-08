’Krijgt Newton gelijk?’

Een van de meest invloedrijke wetenschappers aller tijden, Isaac Newton, deed in een brief in 1704 ook een voorspelling. Hij voorspelde toen dat in het jaar 2060 een einde zou komen aan de mensheid op aarde. Als we het IPCC-rapport er bij houden, kan Newton best nog eens gelijk gaan krijgen.

Rob Koelewijn, Lisse