’Senioren staan nog volop in het leven’

Ik gebruik ik de e-reader en ook de computer. En daar heb ik niemands hulp bij nodig. Ik ken zelfs jongeren die er niets van willen weten. 40-Plussers, ze zijn er bang voor, in plaats van dat ze nieuwsgierig zijn naar dat ding. En als ik er niet uitkom, even bellen of vragen hoe het moet en dan is het zo gepiept.

Ik heb een hippe spijkerbroek aan met een zwart wit shirt, en ik zie eruit als 60. Een spijkerbroek met gaten in de pijpen hoeft nou ook weer niet, dat is armoedig.

Laat ieder maar kletsen, wij ouderen hebben Pia Dijkstra en haar wetsvoorstel dat senioren met een voltooid leven recht hebben op euthanasie echt niet nodig.

N.T. Van Ogtrop, Epe