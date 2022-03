’Hulpzending Oekraïne zal lastig zijn’

Bekijk ook: Na actiedag Giro555 voor Oekraïne 106 miljoen euro opgehaald

Alleen bekruipt hem de angst dat veel van de hulpmiddelen de Oekraïners zeer moeizaam of zelfs niet zal bereiken, gezien de invasie van de Russen en vooral vanwege de slechte logistiek en bevoorrading, dat hier en daar al heeft geleid tot stelen en (b)e)roven door de Russen. Ook al zijn er internationale afspraken met het Rode Kruis, dan zijn die afspraken voor de Russen nauwelijks iets waard, zo is hier en daar al gebleken.

Misschien kunnen we een deel van het geld gebruiken voor de opvang en begeleiding van Oekraïners in Nederland? Of zou het ook niet verstandig zijn om de armoede in Nederland hier voor een deel mee te bestrijden want we vergeten nog wel eens dat heel wat Nederlanders nauwelijks meer kunnen rondkomen. Het aantal daklozen neemt schrikbarend toe. En de kosten van levensonderhoud, die steeds hoger worden, ook mede vanwege de sancties, waarin de politiek nauwelijks compensatie kan bieden, maakt de toekomst er niet rooskleuriger op.

M. van den Berg, Den Haag