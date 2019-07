’Ons fruit is smakeloos’

Wanneer ik in een ’plofaardbei’ bijt, weet ik niet wat mij overkomt, het is een totaal smakeloos product. Het formaat van de aardbei is zo groot als een pingpongbal. Deze smakeloze producten werden vorig jaar ook al aangeboden. Deze week weer aardbeien van het normale formaat kunnen kopen. De smaak, teleurstellend en wrang!

Dan de perziken en nectarines, ook al totaal smakeloos, ze verhuizen regelmatig naar de afvalbak. Kersen gekocht, want je wilt toch gezond eten! Bah wat smerig, weg er mee. Dan de sinaasappels, heel verschillend, de ene keer lekker de andere keer (na het proeven) direct in de afvalbak. Pruimen zijn niet te pruimen. En de appels? Als grootgebruiker weet ik echt wel hoe een goede appel moet/kan smaken. De helft van de appels zijn vies van smaak en verdwijnen naar een paar happen in de afvalbak. Wij moeten gezonder eten maar dit is niet normaal meer, het lijkt meer op afval. Toen Rusland de appels van Nederland niet meer invoerden hebben wij een tijd lekkere appels kunnen kopen. Maar dat is nu ook voorbij.

Ben Baan, Rijssen