’Stroomnet overbelast’

Nu weer wilde plannen met het versneld uitfaseren van zwaardere verbrandingsmotors die binnen afzienbare tijd niet meer verkocht mogen worden in de EU, is er wel eens uitgerekend hoeveel energie er nodig zou zijn wanneer dit alleen met zware elektrische voertuigen nodig is, waar moeten al die vrachtauto’s staan tijdens het opladen want dat gaat niet in 30 minuten, al die stroom komt zeker niet van molens en zonnepanelen, het totale elektriciteitsnetwerk is hier nog lang niet klaar voor en kerncentrales zijn hard nodig.

Jaap Balder