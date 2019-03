Belastingdienst is onbereikbaar

Toen bleek dat ik de verkeerde knop had ingetoetst en moest ik nogmaals bellen want ik kon niet worden doorverbonden. Nogmaals gebeld, maar toen werd de verbinding verbroken wegens de drukte. Ook op mijn brieven, verstuurd op 1 januari en nogmaals op 1 april, wordt niet gereageerd. Hoe kom ik in hemelsnaam met ze in contact?

Pauline Zwart, ’t Zand