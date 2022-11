VVD stervende door slecht leiderschap

Premium Buitenland

Democraten en Republikeinen verdelen macht binnen Amerikaanse Congres: hoe nu verder?

De Republikeinen hebben in het Huis van Afgevaardigden de meerderheid behaald. Eerder werd al bekend dat de Democraten hun meerderheid in de Senaat weten te behouden. De verdeeldheid in het Congres zal het voor president Joe Biden moeilijker maken om het land te besturen.