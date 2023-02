Premium Het beste van De Telegraaf

OPINIE Derk Jan Eppink, Tweede Kamerlid JA21 ’Onuitvoerbare wetgeving teistert vestigingsklimaat’

Zakensdistrict aan de Amsterdamse Zuidas. Derk Jan Epping: ,,Een dreigende exodus van bedrijven had in Den Haag meteen een noodbel moeten doen luiden.” Ⓒ ANP / Berlinda van Dam

Bedrijven vertrekken in toenemende mate naar het buitenland of overwegen dat te doen. „Een initiatiefwet uit ’progressieve’ hoek wakkert dit verder aan”, stelt Derk Jan Eppink. „Door met regelgeving voor de troepen uit te willen lopen in de EU schiet Nederland zichzelf in de voet.”