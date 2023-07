’Zzp’ers wel de lusten niet de lasten’

Ook op de spoedeisende hulp en in de thuiszorg geeft dit scheve gezichten bij de werknemers in loondienst. Wel de lusten pakken en niet de lasten.

De gezondheidszorg moet wel betaalbaar blijven. Waarbij ik tevens wil aanstippen, het leven is niet oneindig. De ligduur op de ic lijkt steeds langer te worden. Vooral omdat de familie maar door wil gaan met behandelen terwijl een patiënt op is. Geef iemand de kans om rustig te overlijden in plaats van een nare lange tijd op de ic.

Barbara Borgonjen-

Vinkestijn, Haarlem