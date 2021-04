’Discussie ’niet-westers’ te gek voor woorden’

Moest eerst de term allochtoon eraan geloven, nu krijgen we dus dit. Volgens de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid past dit niet langer bij de diverse achtergronden van migranten en vraagt dit om meer classificatie.

Te negatief ook meent het adviesorgaan en daar zit natuurlijk de crux. Want die negativiteit is natuurlijk niet ontstaan doordat er nooit problemen zijn met deze groep immigranten. Dit is dus weer de volgende poging om deze problemen onder het tapijt te vegen en een duiding en zicht op deze groep te verdoezelen.

Volgens demograaf Jan Latten los je zo de negatieve associaties niet op en dat klopt natuurlijk. Die zitten namelijk niet verdisconteerd in de term niet-westers maar in het gedrag van teveel niet-westerse immigranten en dat gaan we hiermee natuurlijk niet oplossen.

Jan Pronk, Beverwijk