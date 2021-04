Uitslag stelling: ’Priktempo moet omhoog’

Het schiet niet op met het vaccineren. Mensen die worden opgeroepen voor vaccinatie lopen tegen allerlei logistieke problemen aan. Veel respondenten hebben dit al ervaren: „Voor mijn moeder en buurvrouw gebeld, maar je komt er niet tussen, je hangt uren in de wacht”, vertelt een stemmer. En een ander: „Het is voor ouderen nu echt een drama om per telefoon een afspraak te maken, eerst 45 minuten in de wacht en dan ligt opeens het systeem eruit en kan de afspraak niet worden gemaakt! Genoeg capaciteit, maar te veel technische problemen.” Als dit zo blijft zullen mensen helemaal afhaken vanwege te lange wachttijden en logistieke problemen, verwacht 65 procent van de deelnemers.

Anderen begrijpen niet waarom ze niet worden opgeroepen: „Ik ben 70-plus met risicoziektes, maar ben nog niet opgeroepen. Als ik naar de huisartsenpost of GGD bel, dan weten ze niets.” Terwijl deze mensen hopeloos wachten op een prikafspraak, blijven sommige ‘prikplekken’ juist onbenut. Vermoedelijk haken mensen af vanwege de negatieve berichten rond het AstraZeneca vaccin, aldus 78 procent van de stemmers. Een deelnemer bevestigt dit: „Ik ben opgeroepen voor vaccinatie maar krijg AstraZeneca en die wil ik niet.” Net als deze stemmer geeft ruim een vijfde van de stellingdeelnemers aan wel ingeënt te willen worden, maar niet met AstraZeneca. Iemand stelt: „Nederland loopt weer achter de feiten aan. Duitsland gaat geen 60-minners met AstraZeneca inenten. Een wake-up call voor De Jonge? Nee hoor, wij gaan op de ingeslagen weg door.” „Stoppen met dit vaccin”, zegt een ander „dit is niet goed voor het draagvlak om hiermee door te gaan.”

En dat lijkt te kloppen want menig respondent is ook het vertrouwen in de andere vaccins verloren. Van de jongere stemmers tot 45 jaar geeft 36 procent dan ook aan helemaal niet van plan te zijn zich te laten vaccineren. Van de 65-plussers onder de respondenten is dit slechts 11 procent. Anderen twijfelen: „Is het middel erger dan de kwaal?” En: „Ik laat me alleen prikken om op vakantie te kunnen. Liefst geen vaccin. Moet het toch, dan alleen met Janssen.”

„Juist die twijfelaars en afhakers houden de boel op”, reageert een stemmer die alle kritiek zat is. „Het is een monsterklus”, voegt een ander toe, „dat gaat nooit in een keer goed. We moeten wat minder oordelen en wat meer meewerken. Dan komt het goed.” Veel deelnemers zouden graag zien dat ziekenhuizen ook gaan helpen met prikken. Daarbij moet volgens velen ook defensie aan de slag met inenten. En er moet nu echt 24/7 geprikt worden. „Zorg dat huisartsen priksessies kunnen organiseren zoals bij de griepprik, dan gaat het sneller”, klinkt het.

In ieder geval moeten we gezien de trage vaccinatiecampagne niet wachten tot een groot deel van de bevolking gevaccineerd is met versoepelen, stelt 60 procent. Toch vreest het gros dat we tot na de zomer met de huidige maatregelen opgescheept zullen zitten. „In dit tempo duurt het nog zeker een jaar en dan is echt iedere winkel, café of restaurant kapot.”