Uitslag stelling: ’Enge foto’s werken niet’

Het onderzoek vond plaats in een nepsupermarkt en onder iets meer dan 300 klanten. De meeste respondenten denken dat dit te weinig is om vergaande conclusies te trekken. Het gros gelooft ook niet zo in de effectiviteit van gruwelijke foto's op pakjes sigaretten, zoals nu het geval is. Toch lijkt het een stemmer het proberen waard bij zoetigheid. „Bij sigaretten werkt het misschien minder, omdat mensen verslaafd zijn.”

Mochten dergelijke maatregelen werken voor zoetwaren, dan vindt driekwart van de respondenten niet dat de overheid fabrikanten mag dwingen om foto’s te plaatsen. Een stemmer: „De overheid moet fabrikanten dwingen om minder suiker in producten te doen”.

Bijna alle stellingdeelnemers vinden dat het te veel eten van suikerhoudend voedsel en het drinken van frisdrank de verantwoordelijkheid is van de consument zelf. Iemand meent zelfs dat het eten van suiker ’gecriminaliseerd’ wordt. „Dit is de eerste stap en daarna gaat het net zoals met roken. De brave burger wordt doelwit, terwijl echte problemen zoals harddrugs blijven bestaan.”

Het antwoord op de vraag of promotie van dit soort voedingsmiddelen aan banden gelegd moet worden, laat een verdeeld beeld zien. De helft denkt dat dit niet hoeft, een iets kleiner percentage denkt juist van wel. Een respondent reageert: „Begin eerst eens met het weren van reclames voor dit soort producten tussen kinderprogramma’s door. Daar zie je zo’n beetje alles voorbijkomen wat je niet moet eten.”

De verkrijgbaarheid zou volgens driekwart van de respondenten helemaal niet aan banden gelegd moeten worden. Nog eens driekwart is tegen een suikertaks. Een respondent is voorstander onder de voorwaarde dat de opbrengst naar de gezondheidszorg gaat. Een stemmer: „Het blijft vreemd dat gezonde producten duurder zijn dan ongezonde. Mijn advies: maak gezond eten goedkoper”. Iemand anders vindt dat er een wet moet komen die bedrijven verplicht de hoeveelheid suiker in producten te beperken. „En bied verder op plekken zoals op school en in sportkantines voldoende gezonde alternatieven aan.”

Maatregelen voor het beperken van zoetwaren zijn vooral bedoeld voor kinderen. Nu heeft 13 procent van de jongere en 20 procent van de oudere kinderen last van obesitas. De meeste deelnemers vinden dit zorgwekkend. Een respondent pleit niet voor minder snoepen, maar voor meer bewegen: „Dikke kinderen waren er vroeger ook al, maar nu spelen ze niet meer buiten en zitten de hele dag te gamen.”

Veruit de meeste respondenten verkiezen voorlichting boven allerlei andere maatregelen, zoals het duurder maken van producten en het tonen van gruwelijke foto's op verpakkingen. Iemand merkt op dat de zoetwaren in de supermarkt te veel voor het grijpen liggen. „Stop met bakken voor impulsaankopen bij de kassa te zetten.” Iemand anders pleit voor duidelijkere verpakkingen: „Bij frisdrank en snoep weet je dat er suiker inzit. Maar er zijn ook talloze producten waarbij je denkt iets gezonds te kopen en je toch genept blijkt te zijn en het boordevol suiker zit."