’Alles over voor Oekraïne’

Als je zoals Rutte op de foto wil met Biden, moet je daar ook wat voor over hebben. Inmiddels begint het bedrag van de oorlogsgoederen die we aan Oekraïne leveren behoorlijk op te lopen. Tot grote ergernis van de legerleiding, die steeds meer materieel moeten inleveren en het liefst zelf over Leopards zouden willen beschikken. Maar evenals de jongelui die op een sociale woning wachten, of de burgers bij de voedselbank, achteraan moeten aansluiten.

Bert Osendarp, Irechek