Brief 2 ’Rechtsongelijkheid bij spaartaks’

In december 2021 oordeelde de Hoge Raad dat de wetgeving onwettig was en dus onrechtmatig was toegepast. Dat geldt dus voor iedereen, die met de spaartaks van doen heeft. Indien niet iedereen op gelijke wijze wordt gecompenseerd, is er sprake van rechtsongelijkheid, waarbij de rechtsongelijkheid nog schrijnender wordt, als uiteindelijk kleine spaarders nog wel in de compensatie worden meegenomen (naast de 60.000 die op tijd bezwaar hadden aangetekend).

In dit geval wordt min of meer een beroep gedaan op de intelligentie deskundigheid van de belastingbetaler om al dan op tijd niet bezwaar aan te tekenen. En dat mag nooit het geval zijn. Van de Staat mag verwacht worden, dat zij eerlijke wetten hanteert. Daarbij speelt een rol, dat het arrest van december 2021 een nieuw feit was en dan pas zou op zich de termijn van 6 weken voor het aantekenen van protest moeten ingaan.

De uitspraak van 20 mei 2022 van de Hoge Raad om enkel degenen die op tijd bezwaar hadden aangetekend voor compensatie in aanmerking te laten komen, lijkt dan meer ingegeven door politieke motieven dan door juridische. Daar heeft het tenminste alle schijn van.

J.H.N. de Bruijn, Rotterdam

