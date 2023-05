Uitslag Stelling: Begrip voor stakingen AH

Veel deelnemers (75%) stellen te begrijpen dat de werknemers van de distributiecentra zich genoodzaakt zien hun werk neer te leggen omdat er grote ongelijkheid zou heersen binnen het concern. „Multinationals zoals waar Albert Heijn onder valt, verdienen enorm veel geld terwijl hun medewerkers worden afgescheept met een grijpstuiver”, foetert iemand.

„De supermarkten hebben megawinsten gedraaid en nog steeds, terwijl hun personeel te maken krijgt met grote inflatie”, reageert een ander. „Deze inflatie dient voor elke beroepsgroep gecompenseerd te worden. Het is te zot voor woorden dat er meer geld naar aandeelhouders gaat dan naar het personeel dat die enorme winsten mede mogelijk heeft gemaakt.”

Bijna 70 procent gelooft dat staken een effectieve manier is om als personeel verandering gedaan te krijgen. „De horkerige opstelling van de bedrijfsdirecties noopt het personeel tot staken. Met werkgevers is nog nooit een gemoedelijk overleg geweest over loonsverhoging. Ze gunnen de werknemer echt niks. Dit is altijd zo geweest en zal ook zo blijven”, zegt iemand. „Staken is de enige manier om je recht te krijgen”, denkt een ander. „Het is nu eenmaal zo dat bedrijven alleen met hun rug tegen de muur bereid zijn iets te doen in de loonsfeer.”

Twee derde begrijpt dan ook dat staken een steeds populairder middel lijkt te worden in ons land. Maar er zijn ook critici (28%) die stellen dat het werk tegenwoordig wel héél snel wordt neergelegd. „Staken is op zichzelf een gerechtvaardigde methode om je punt te maken”, reageert zo iemand. „Maar het lijkt erop dat we inmiddels staken omdat iedereen dat doet. Als er geen andere motivatie is dan het navolgen van een trend wordt het wel erg riskant.”

Veel van deze kritische respondenten zouden liever zien dat werknemers op een andere manier proberen hun gelijk te halen. „Praten helpt beter”, stelt er een. „De stakers moeten zich diep schamen”, meent een ander. „Ze worden opgehitst door vakbonden die geen bestaansrecht meer hebben en op deze manier zich willen laten gelden. Staken levert niets anders op dan ontwrichte arbeidsverhoudingen en onderling wantrouwen. ”

„Ik snap dat mensen een goed loon willen - zeker als je kijkt naar de enorme winsten van AH - maar of staken in dit geval een goed middel is weet ik even niet”, reageert een ander iets milder. „Het dupeert te veel mensen die er volkomen buiten staan. En mensen die geen enkele invloed hebben op deze kwestie. Op zich vind ik staken prima, maar niet als het betekent dat we geen boodschappen meer kunnen doen.”

De meesten hebben nog geen last gehad van de staking. Slechts 31% stond afgelopen week voor een leeg schap. Maar meerdere respondenten geven aan bewust rekening met de staking te houden. En dat werkt meestal niet in het voordeel van Albert Heijn. „Wij doen onze boodschappen ergens anders”, klinkt het meerdere malen. „Ik denk dat dit AH wel klanten gaat kosten”, verwacht één van hen. „Er zullen zeker wel mensen blijven ’hangen’ bij een andere supermarkt.”