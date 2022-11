’Minster Yeşilgöz op de goede weg’

Zij is werkelijk een verademing en timmert behoorlijk aan de weg. Zij heeft reeds in Italië haar licht opgestoken hoe daar de zware criminelen worden aangepakt. De zwaarste misdadigers zitten daar inmiddels levenslang in de bak. Die kant moeten wij ook op. Criminele netwerken, die niets of niemand ontzien, moeten worden ontmanteld. Waarbij gedacht wordt aan de inzet van bijvoorbeeld de 'bovenwereld' als notarissen, makelaars en boekhouders. Je kunt ook anoniem getuigen. Alle hulp is welkom. Het wordt hoog tijd dat de crimineel weer angstig over de schouder gaat kijken. De tijd van pappen en nathouden is voorbij. Aanpakken dat gespuis!

Jan Muijs, Tilburg