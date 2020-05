Uitslag Stelling: Begrip voor strenge regels

Vliegen is de snelste manier waarop corona verspreid wordt, klinkt het in de reacties. Een respondent noemt de maatregelen ’een noodzakelijk kwaad’. „Zolang het tijdelijk is, zijn de vele extra maatregelen een goede oplossing voor iedereen die per se moet of wil vliegen”, stelt een ander. „En de vliegmaatschappijen hebben weer inkomsten.”

Ondanks hun begrip voor de strengere maatregelen lijken niet veel respondenten overtuigd van het positieve effect van ’het nieuwe vliegen’ op de coronacrisis. 66% van hen gelooft niet dat je met strenge maatregelen het virus uit vliegtuigen kunt weren. 83% denkt ook niet dat het haalbaar is om voldoende afstand van andere reizigers te houden op vliegvelden.

„Mondkapjes lijken me een goed idee”, schrijft iemand. „Maar anderhalve meter afstand houden is toch niet te doen? Vliegen blijft ondanks alle maatregelen een risico en daar kies je voor of niet.”

Een andere respondent hamert op de eigen verantwoordelijkheid van passagiers. „Net als in de 1,5 metersamenleving moet bij vliegen de verantwoordelijkheid voor een groot deel bij de passagiers liggen, zoals hygiëne, afstand houden waar mogelijk en beleefd zijn tegen medepassagiers en bemanning.”

Meerdere stellingdeelnemers denken dat vliegen in de toekomst alleen veiliger kan worden als de luchtcirculatie in de vliegtuigen wordt aangepakt. „Zolang de passagierscabine nog wordt voorzien van gerecyclede lucht kan geen enkele maatregel de verspreiding van het virus in een vliegtuig tegengaan”, stelt iemand. Als de luchtfiltering wordt aangepast, stapt deze stellingdeelnemer zonder twijfel in een vliegtuig: „Als de airco in vliegtuigen beter filtert op nog kleinere deeltjes en passagiers vooraf getemperatuurd worden, is, vliegen net zo veilig als boodschappen doen in een drukke supermarkt met slechte airconditioning.”

Maar voorlopig ziet het grootste deel van de stellingdeelnemers zichzelf nog niet met het vliegtuig op vakantie gaan. 41% is sowieso niet van plan te vliegen voordat er een vaccin voor het coronavirus is gevonden, 22% stelt voor die tijd alleen een vliegtuig te zullen nemen als dat echt noodzakelijk is.

Dat de prijzen van vliegtickets door de situatie omhoog zullen schieten, ligt volgens de meesten in de lijn der verwachting. 45% van hen geeft aan hier geen extra geld voor over te hebben maar 43% stelt bereid te zijn meer te betalen als dat betekent dat hun reis zo veilig en gezond mogelijk verloopt.

En dat is volgens veel respondenten geen slechte ontwikkeling. „Dat ’goedkope vliegen’ moet maar eens afgelopen zijn”, stelt iemand. „Reiszieke figuren die net als mieren rondtrekken, moeten de rekening gepresenteerd krijgen. En het is ook nog eens heel slecht voor het milieu.”

Of corona het reisgedrag van mensen blijvend zal veranderen, valt volgens de respondenten echter nog te bezien. 50% denkt van niet, tegenover 42% die daar wel in gelooft. Meerderen hopen er op. „De maatschappij moet op de reset, ook de luchtvaart”, stelt iemand. „Het is hoog tijd voor een pas op de plaats.”