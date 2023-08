Politietop, stop met smeken om geld

Grote gebeurtenissen werpen hun schaduw vooruit. Dat geldt dus ook voor de aanstaande parlementsverkiezingen, die van groot belang zijn voor de politieke verhoudingen in ons land. Zet een nieuw kabinet alle ballen op het milieu of worden we de komende jaren geregeerd door partijen die ook nog oog hebben voor andere belangrijke thema’s, zoals huisvesting en veiligheid?