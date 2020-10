We zijn allemaal een beetje dom

Op social media had de ophef een kookpunt bereikt. Dat is niet verwonderlijk. Het is het lot van een vorst die door zijn voorbeeldfunctie het oog van de natie een leven lang op zich gericht weet. En de natie vergeet niets. Eén keer stoethaspelen tijdens een toespraak en de beelden blijven hem achtervolgen. Eén keer op de foto zonder anderhalve meter afstand te houden en het land is te klein.

En het is al zo klein!

Toch weerhield dat de familie niet om tijdens de ernstigste crisis ooit het regeringsvliegtuig naar Griekenland te pakken. Het was een beetje dom. De onderdanen, door corona geknoet, gevangen en gefrustreerd, schreeuwden moord en brand en floten de PH-GOV eigenhandig terug. Had de Koning Twitter gecheckt na de landing, dan had hij gedacht dat zich binnen een paar uur een revolte had voltrokken en in zijn koninkrijk de republiek was uitgeroepen.

Het was niet alleen een beetje dom; het werd een vakantie die alleen maar verliezers kent. De Koning, die niet alleen de toorn van het land moest doorstaan, maar ook die van zijn vrouwen die hun nieuwe bikini’s onverrichter zake terug in de kast konden hangen.

De RVD en plaatsvervangend chef Hugo de Jonge – Mark Rutte was in Brussel - die vrijdagmiddag tijdens de persconferentie na de ministerraad de vermoorde onschuld speelden toen het toestel al in de lucht was.

De premier zelf, die onlangs in de Kamer nog het inkomen van de Oranjes verdedigde en nu opnieuw de toorn van de oppositie zal moeten doorstaan. „Wees niet de eigenwijze persoon die de randjes van de regels opzoekt”, hield Rutte ons voor tijdens de laatste persconferentie, maar hij trapte kennelijk niet op de rem toen de Koning zijn vakantieplannen ontvouwde.

Ook dat is een beetje dom. De premier zal worden gefileerd. Ik hoor Geert Wilders al fulmineren dat het een schande is dat „Henk en Ingrid hun vakantie moeten uitstellen terwijl het koningshuis lak heeft aan de regels. Dat zijn de feiten meneer Rutte!” Ze zullen souvlaki van de premier maken en we moeten nog maar zien of zijn beruchte Teflon-laag de Griekse zuurgraad aankan.

Zijn wij, het volk, dan de morele winnaars? Welnee. Pagina’s zijn er volgeschreven, in binnen- en buitenland, over hoe het toch mogelijk is dat wij coronakoploper van Europa zijn geworden. Dan oogt die koninklijke twitterstorm toch ietwat hypocriet. Niet alleen het coronabeleid zwalkt; wij zwalken met onze spreekwoordelijke eigenwijsheid, die ons noopt de randjes van de regels op te zoeken, zelf net zo hard mee.

We zijn allemaal een beetje dom. Zullen we het daarbij houden?