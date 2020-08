Scholen zijn blinde vlek in coronabeleid

Midden in de pandemie gaan de scholen weer open, zonder dat de minister van Volksgezondheid en het RIVM enig idee hebben of dat veilig gebeurt. Wanneer alerte Kamerleden daarnaar vragen, krijgen ze wartaal ten antwoord. Zo oreerde Jaap van Dissel over een oud bouwbesluit. En Hugo de Jonge kon niet verhullen dat hij de cijfers, de data en de stand van zaken bij de GGD niet kent. Met deze kraaiende brevetten van onvermogen moeten we het doen, nu de gezondheid van jongeren, hun ouders en leerkrachten op het spel staat.