Ook cokehandel geteisterd door corona

Het is eigenlijk not done het over de voordelen van de coronacrisis te hebben. Doutzen Kroes kreeg de halve wereld over zich heen toen ze in een vlog de pandemie bedankte omdat de gevolgen gunstig zijn voor het milieu. Het vliegverkeer en veel fabrieken liggen vrijwel stil en de wegen zijn een stuk rustiger. Een minder snelle opwarming van de aarde dus. Het was voorzichtig gezegd niet heel handig van onze Doutzen, al sloegen de bedreigingen en haatmails in haar richting natuurlijk nergens op. Langzaam maar zeker ontstaat toch een sfeer van agressie en irritatie bij een klein deel van Nederland. Dat merken ook politieagenten en andere toezichthouders op straat.