Om crises rond woningtekort, asiel en stikstof op te lossen moet er heel veel gebeuren

De economie is in drie jaar tijd stevig gegroeid. Ondanks de klap van de coronacrisis stonden we er eind 2022 veel beter voor dan in 2019. Maar de harde cijfers over economische groei vertellen niet het hele verhaal, zo laat onderzoek van Rabobank en Universiteit van Utrecht zien. Zij meten jaarlijks de ’brede welvaart’ en brengen daarmee in beeld hoe het écht met ons gaat. Dat houdt niet over. Die brede welvaart, waarin ook veiligheid, milieu, welzijn, huisvesting en gezondheid worden meegenomen, stagneert in diezelfde periode.