De VVD is als grootste coalitiepartij van zijn geloof gevallen

Wordt Trump vervolgd voor de bestorming van het Capitool?

„Het is absoluut duidelijk dat wat Trump die dag deed onwettig was.” zegt Liz Cheney van de zes januari commissie. Een ander lid belooft: „Er komen nieuwe misdaden aan het licht in het onderzoek.” Stevige taal, maar of er ook stevige actie zal volgen is bijna 15 maanden na de bestorming van het Capi...