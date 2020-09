Ik hou erg van kranten lezen, maar een abonnement is voor ons te duur. Tot onze oudste dochter en schoonzoon op gepaste afstand bij ons op bezoek waren en vroegen hoe de krant beviel. Wat een verrassing toen ik hoorde dat ze mij een abonnement van drie jaar cadeau hadden gedaan! Elke morgen ben ik blij met de krant!

S. van der Weerdt-Tolsma

