’Steun aan KLM is gift’

Het ontvangen bedrag moet met rente worden terugbetaald. Er is een oplopend rentepercentage afgesproken tot 7%.

Nog zonder de verschuldigde aflossing gaat het dan om 700 miljoen euro per jaar aan rente.

Iedereen die de winstgevendheid van de bedrijven kent, weet dat die bedragen nooit terugbetaald kunnen worden. Laat staan afgelost.

Jeroen Dijsselbloem heeft in het programma Buitenhof er al op gewezen dat leningen in dit geval zinloos zijn en uitbreiding van het aandelenkapitaal de realiteit beter weergeeft. Ook dan is het een slechte investering maar je bent tenminste realistisch. Bovendien zijn de voor de vorm opgelegde eisen als CO2-uitstootvermindering en vergroening niet te realiseren.

En om het allemaal nog ingewikkelder te maken heeft een regering niets te zeggen over de lonen bij Air France-KLM. Dat zal iedere rechter bevestigen.

Dus Wopke Hoekstra zeg alsjeblieft eerlijk dat je het over een gift hebt. Wel zo duidelijk.

Oane Jansen,

Leeuwarden