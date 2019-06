Komen de Mexicanen nu wel of niet? Even dreef afgelopen dagen het gevoel boven dat we op het punt stonden te worden overrompeld door een invasie van bloeddorstige drugskartels, die hier moordend en schietend de crystal meth markt komen veroveren. Bij een drijvend drugslab in Moerdijk waren immers drie Mexicanen gearresteerd. Een soort ’El Chapo in de polder’ leek aanstaande.