’Zuiniger zijn met water’

De rest van de zomer kan er natuurlijk nog best een hoop regen vallen. Desondanks vindt een meerderheid van de stemmers niet dat er te vroeg alarm wordt geslagen over het gebrek aan regen. Een reactie: „Hoe eerder we in actie komen, hoe beter.” Een andere stemmer: „Zeker voor de boeren is het niet te vroeg. Die zijn al weken bezig met dag en nacht beregenen en komen nauwelijks aan slaap toe.” Toch zijn er ook relativerende geluiden: „Dan is het weer te nat, dan weer te droog. ’t Is altijd wel wat.”

Twee derde van de respondenten denkt niet dat deze droogteperiode een incident is. Toch meent een -weliswaar krappe- meerderheid niet dat deze droogteperiode wordt veroorzaakt door het broeikas-effect. „Klimaatverandering bekijk je niet over veertig jaar, maar over duizenden jaren”, meent een van de respondenten. Iemand anders vindt het iets ’waarmee we moeten leren leven’.

Een deelnemer merkt op: „In 2017 was de zomer heel nat, en dat zou komen door de klimaatverandering. In 2018 en 2019 was het heel droog en toen was er ook al alarm over het klimaat”.

Als de droogte vaker gaat voorkomen, dan bestaat het gevaar dat grond gaat inklinken en huizen gaan verzakken. Twee derde van de stemmers vindt dit een realistisch scenario. De stemmers zijn in meerderheid weer niet bang dat de voedselvoorziening in gevaar komt.

Een van de deelnemers ziet andere gevaren: „Het wegennet en de bossen krijgen er ook problemen mee. En de droge lucht vervuilt bij weinig neerslag, waardoor mensen ook gezondheidsklachten gaan krijgen.” Iemand anders ziet ook gevaar van uitdrogende dijken. En: „De grond langs de kust zal snel gaan verzilten, waardoor die straks niet meer geschikt is voor landbouw.”

De waterschappen managen het watertekort goed, zo vindt een meerderheid van de stemmers. Zij nemen allerlei maatregelen om het (zoete) water zo goed mogelijk te verdelen. Wel vindt driekwart van de respondenten dat Nederlanders zuiniger moeten zijn met water. „We gooien te veel goed water weg. Geen drinkwater maar hemelwater gebruiken voor het sproeien van de tuin”, zo meent een respondent.

Sommigen vinden dat er meer werk gemaakt moet worden van de opslag van water. „Afgelopen winter is er juist weer te veel water gevallen. Toen maakte men zich zorgen over het te hoge grondwaterpeil.” Iemand anders reageert: „We moeten kijken naar de mogelijkheid van waterbekkens om te gebruiken in de zomer, in plaats van het ’s winters zo snel mogelijk proberen weg te sluizen.” Een andere oplossing: „We zouden omgekeerde Deltawerken moeten beginnen. Dus niet om water tegen te houden, maar om op te slaan. Anders is straks alles verzilt en droog.”

De deelnemers zien ook de zonnige kant van de droogteperiode. Twee derde vindt het heerlijk dat het al zo lang goed weer is. De meesten maken zich dan ook minder zorgen om de droogte dan om het coronavirus. Respondenten genieten met volle teugen: „Dit weer is heerlijk. Van mij mag het nog maanden aanhouden.”