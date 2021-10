Premium Het beste van De Telegraaf

Waarom geven we China de kans onze apocalyptische stemming aan te wakkeren?

Door Leon de Winter

Is het verstandig te luisteren naar iemand die decennialang hoogleraar Atmosferische Studies aan het Massachusetts Institute of Technology (MIT) is geweest? Iemand die lid is van de Amerikaanse National Academy of Science, van de American Academy of Arts and Sciences, die betrokken is bij de American Meteorological Society, de American Geophysical Union, de American Association for the Advancement of Science? Het lijkt me verstandig om te luisteren. Hij heet Richard Lindzen, en gezien zijn wetenschappelijke publicaties, zijn positie bij het MIT, en zijn humor, volg ik zijn werk met interesse.