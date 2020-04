’Verzorgers halen virus tehuis binnen’

Juist deze kwetsbare ouderen zouden we toch beschermen en quarantaine zou daarbij helpen. Ik kan niets anders bedenken dan dat het virus door de zorgmedewerkers naar binnen wordt gebracht.

Want: beetje grieperig, beetje verkouden, beetje koorts betekent thuis blijven! Als je je echter als verzorgende na twee dagen een stuk beter voelt dan wordt er een dringend beroep op je gedaan om weer aan het werk te gaan. Je bent immers een zorgheld en er is (zoals meestal) personeelstekort. Testen of je misschien een besmettingsgevaar bent, nee hoor, daar ben je dan weer te onbelangrijk voor.

Het zijn de harde, slecht betaalde, werkers die onder druk van het RIVM, GGD en leidinggevenden het virus naar binnen brengen en verspreiden. Pas nu lijken er eindelijk hulpmiddelen voor deze zorgmedewerkers beschikbaar te komen.

We hebben een regering die haar beleid lijkt af te stemmen op het RIVM die tot maart ziende blind en horende doof was. Voor mij onbegrijpelijk en een grote schande!

Rieks Heidemans,

oud-verpleegkundige