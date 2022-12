’Zorgen om ’invaren’ van pensioenen’

Vergelijkbare stelselwijzigingen zijn elders geheel anders aangepakt. In alle landen waar dergelijke transities hebben plaatsgevonden, heeft men het bestaande pensioenstelsel gesloten voor nieuwe deelnemers. De huidige deelnemers houden hun rechten in de 'oude' regeling en alleen de nieuwe pensioengelden van de nieuwe deelnemers worden ondergebracht in een nieuw pensioenstelsel Bij deze transparante aanpak is geen ingewikkelde vertaling nodig van de bestaande pensioenrechten naar het nieuwe stelsel, hetgeen veel onduidelijkheid, complexiteit én (juridische) risico’s wegneemt. Voor de huidige gepensioneerden is dit helder én geen probleem, want voor hen verandert er helemaal niets. Deze zich bewezen aanpak wordt overal ter wereld toegepast, behalve in Nederland… De vraag is natuurlijk waarom niet?

Jan G.W. Abbink