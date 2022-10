’Waar blijft opstand Russen?’

In Oekraïne is Poetin bezig met het vernietigen van nutsvoorzieningen zoals elektriciteit en watervoorziening. Daarmee overtreedt hij alle spelregels en afspraken van het oorlogsrecht. Onschuldige burgers worden vermoord, gezinnen en kinderen ontwricht. Ondanks de hulp van diverse landen, kan dit allemaal gewoon gebeuren. Is het wachten op het eerste gebruik van een kernwapen om iets te doen. Of blijft het dan nog steeds bij dreigende woorden. Het is onvoorstelbaar dat de Russische bevolking niets onderneemt. Zij maken zich hiermee schuldig aan Poetins barbaarse oorlogsmisdaden. Het is de hoogste tijd dat China zich uitspreekt en Poetin maant te stoppen met zijn verderfelijke en oorlogszuchtig optreden. Met economische sancties en/of uitsluitingen kan China daartoe ook worden bewogen.

M. Loermans