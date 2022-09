’Ons goede pensioen staat op de tocht’

Volgende week spreekt de Tweede Kamer over het nieuwe pensioenstelsel dat 1 januari moet ingaan. In de pot zit 1400 miljard euro. Dat geld is van werkgevers en werknemers. De overheid is bij de pensioenovereenkomst geen partij. Toch is ons mooie pensioenstelsel nu onderwerp van politieke koehandel. Het goede pensioen van niet alleen ouderen maar ook jongeren staat op de tocht. Reden voor een bindend referendum zou je denken. Het argument daar tegen is ongetwijfeld dat het te ingewikkeld is. Dat klopt. Maar ook in de politiek begrijpt men deze complexe materie niet goed. Zelfs zeer geleerde pensioendeskundigen en actuarissen hebben hier moeite mee. Dus eerst maar eens alles in Jip en Janneke-taal uitleggen zodat iedereen, ook de ministerspost en Kamerleden, volstrekt duidelijk is hoe dit nieuwe stelsel gaat werken en wat de gevolgen zijn.

B. van Dam