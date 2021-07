’Mensenleven hier weinig waard’

Volgens de nieuwe regels moet hij effectief 8 jaar 'brommen' voor de tbs ingaat. En dan hebben we het nog maar over de eis! In de praktijk valt de uitspraak haast altijd lager uit. De aanklager sprak over een gruwelijke moord, zoals je die maar zeer zelden tegen komt. Afgeslacht en voor oud vuil achter gelaten. Ik vraag me dan ook steeds vaker af: wat voor waarde heeft in dit land een mensenleven nog? De nabestaanden begrijpen het vaak niet. Die ongevoeligheid bij diegenen die op deze wijze een zaak afhandelen. Waarbij je van 'recht' en vergelding nauwelijks nog kunt spreken.

Jan Muijs, Tilburg