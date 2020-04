Uitslag Stelling: ’Nog te veel onzekerheden’

Jort Kelder zorgde afgelopen weekend voor ophef toen hij op een ongelukkige manier de discussie probeerde aan te zwengelen over de enorme gevolgen die de ’intelligente lockdown’ heeft voor onze economie en het langzaam afbouwen van de beperkingen. Daarnaast zijn er ook ondernemers en experts die vinden dat we moeten gaan nadenken over een gefaseerde lockdown-exit.

De meeste respondenten vinden dat er eerst meer kennis opgedaan moet worden over het virus voordat we regels gaan loslaten. Een van hen schrijft: „Veel mensen onderschatten corona nog steeds. Eerst maar eens testen en zien waar we staan.” Anderen stellen dat we eerst zeker moeten weten dat de dalende trend in het aantal patiënten dat met corona in het ziekenhuis wordt opgenomen doorzet, voordat we ’alles weer opengooien’. De meesten zijn daar voorzichtig hoopvol over.

Sommigen ergeren zich dat ondernemers en belangenbehartigers nu al over een lockdown-exit beginnen. „Een onverantwoorde discussie”, vindt iemand die zelf zelfstandig ondernemer is. „Ook ik word geraakt, maar meer nog geraakt door corona vanwege een vader in een verpleeghuis en overledenen in de vriendengroep.”

Toch vindt ruim de helft van de respondenten het goed om nu alvast na te denken over hoe het straks verder moet. „Er zal niet direct deze week afgeschaald worden, maar er kan in ieder geval nagedacht worden over de aanpak. Scholen kunnen bijvoorbeeld weer snel open”, meent een deelnemer die vindt dat Jort Kelder en een deskundige als Ira Helsloot gelijk hebben: dat de economische gevolgen groter én belangrijker worden dan de gevolgen van het coronavirus.

Medestanders onder de respondenten van deze visie vrezen dat de economie volledig wordt afgebroken. „Voor ondernemers een totale ramp. De economie moet snel weer worden opgestart. Mensen met een vast inkomen/uitkering hebben nergens problemen mee. Maar kijk maar eens wat er gebeurt als hun vakantiegeld wordt gehalveerd om de economie te redden. Dan voelen ze wat wij voelen”, reageert er een. Een ander zegt wanhopig: „Over één maand is mijn geld op. En dan?”

De meeste deskundigen zijn van mening dat je pas een exit-strategie kunt inzetten wanneer de druk op de ziekenhuizen afneemt. Daar is ruim driekwart het mee eens. „Dan pas kun je de regels oprekken, bijvoorbeeld kappers en andere contactberoepen weer onder strikte voorwaarden opstarten.”

Wachten met het opstarten van de economie tot er een vaccin is gevonden, wat nog 1 tot 1,5 jaar kan duren, vindt de overgrote meerderheid onhoudbaar.

Sommigen zien een oplossing in traceer-apps die gebruikers waarschuwen wanneer zij in contact zijn geweest met een besmet persoon, waarna een oproep komt om in zelfisolatie te gaan. „Maar dan wel met behoud van strenge privacyregels.” Sowieso moet er veel meer getest worden, vinden de respondenten. „Meer testen om te voorkomen dat er nieuwe brandhaarden ontstaan. Sociale distantie zal nodig blijven zolang er geen vaccin is.”