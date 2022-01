Ombudsman: Retourtje Australië voor een DigiD

Uiteindelijk krijgt hij het dankzij de hulp van een officiële Australische overheidsinstantie wel voor elkaar dat zijn AOW uitgekeerd wordt via de SVB. Maar hij wil ook graag zijn gegevens online in kunnen zien en dat kan nu niet.

Gemma wil haar broer daarom graag helpen om een DigiD aan te vragen. Dan hoeft hij in de toekomst niet zoveel moeite meer te doen als hij iets met de overheid moet regelen. Maar het aanvragen lukt niet. En dat is vreemd omdat hij wel in de Registratie Niet-ingezetenen (RNI) ingeschreven staat. Een register dat nou juist bedoeld is voor Nederlanders in het buitenland. Het blijkt dat zijn nationaliteit niet is opgenomen.

Gemma komt zelf geen steek verder. Ze voelt zich van de ene instantie naar de andere doorverwezen. En daarnaast hoort ze dat haar broer persoonlijk naar één van de speciale loketten in Nederland moet komen om het probleem te kunnen oplossen. Dat is toch wel heel gek!

Haar broer woont aan de andere kant van de wereld, is op leeftijd en heeft ook niet de financiële middelen om op en neer naar Nederland te reizen. Bovendien is reizen door de coronacrisis heel erg moeilijk. Het komt er dus op neer dat hij geen DigiD kan aanvragen. Hoe kan dat nou, de broer van Gemma zal toch niet de enige Nederlander zijn die in het buitenland woont en tegen dit probleem aanloopt?

Gemma neemt contact met ons op. Onze medewerker Sema vraagt aan de SVB wat er nu precies aan de hand is en hoe dit snel opgelost kan worden. Gelukkig zet de SVB meteen in gang dat de broer van Gemma een zogenaamd DigiD buiten Nederland kan aanvragen. Achter de schermen wordt zijn nationaliteit alsnog geregistreerd. En hoera, eindelijk lukt het dan toch, hij heeft een DigiD!

Het is goed om te zien dat de SVB het probleem van Gemma’s broer snel oploste. Burgers moeten steeds meer zelf doen en regelen. Maar dat is niet zo makkelijk voor iedereen. Jong, oud, digitaal vaardig of niet, op afstand of dichtbij, het is essentieel dat iedereen op een eenvoudige manier zaken met de overheid kan blijven doen. Er is tenslotte maar één overheid. Als burger heb je geen keuze!

* Niet de echte naam

