’Energietransitie niet van de grond’

Dit kan onacceptabele gevolgen hebben voor de economie, de energietransitie en veel maatschappelijke opgaven in vrijwel heel Zuid-Nederland. Reeds meerdere jaren geleden heb ik geageerd tegen een opmerking van Sharon Dijksma, destijds wethouder in Amsterdam. Zij wilde dat alle inwoners van Amsterdam elektrisch zouden gaan rijden. Dat kan mijns inziens niet in verband met overbelasting van het elektriciteitsnet. De leveringszijde van het net zal drastisch gewijzigd dienen te worden (kosten > 100 miljard euro), windmolens en zonnepanelen leveren maar ca. 20% van de gevraagde capaciteit, de overige 80% zal door gas- en/of kolencentrales geleverd dienen te worden. Opslag in accu’s van grote hoeveelheden gigawatt is voorlopig technisch onmogelijk. De enige optie die overblijft zijn kerncentrales, echter de bouwduur is ca. 10 jaar. Technisch personeel is op dit moment niet beschikbaar. Van de energietransitie zal voorlopig nog weinig terechtkomen.

Sikko Hiemstra