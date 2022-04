Brief 3 ’Trots op ons koningshuis’

Trouwens de hele koninklijke familie had het in Maastricht zo te zien heerlijk naar zijn zin en de hele tocht door de Maastrichtse binnenstad was één groot feest met veel muziek en een hartverwarmend contact met het publiek.

Afwisselend handen schuddend en boksend en natuurlijk de onvermijdelijke selfies makend dansten zowel de koning als de koningin als het ware de staren door.

En ook hun dochters Amalia, Alexia, en Ariane genoten zichtbaar van de geweldige sfeer en het oranje zonnetje.

We zagen dus een koninklijke familie in optima forma en dan is het en beetje pathetisch een groepje Republikeinen te zien protesteren met een spandoek met de tekst 'Willem de laatste'.

We zijn een land van tradities en het Sinterklaasfeest is al verpest, maar de monarchie moet ten koste van alles in stand gehouden worden.

Want op een dag als deze komen mensen van alle gezindten samen om één groot feest te vieren ter ere van onze vorst Willem-Alexander en zwelt je hart vol trots omdat je je op zo'n dag als deze als echte Nederlander weer verbonden voelt met elkaar dankzij het koningshuis.

Frans Boomer,

Nieuwegein

