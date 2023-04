’Instroom migranten inperken’

Of lijdzaam toezien hoe deze aanwas de Nederlandse veiligheid en economie verder onhandelbaar en betaalbaar gaat maken? Nu al is er onder de asielzoekers vijandigheid zoals vaak in eigen ontvlucht land. Veel gelukszoekers en veilige landers weigeren terug te gaan. Als nu niet hard word opgetreden is het niet meer te hanteren en gaan we gebukt onder wanorde, criminaliteit en torenhoge kosten ten nadele van de eigen bevolking die constant wordt geconfronteerd met eenrichting belastingen, het enige waar ze sterk in zijn.

Cees Jacobs, Almere